Жером Боатенг офіційно оголосив про завершення кар’єри у 37 років. Останнім клубом німецького центрального захисника був австрійський ЛАСК, який він залишив у серпні 2025-го.

Легенда Баварії виявився непотрібним екс-клубу Таловєрова – з ним розірвали контракт

Професіональну кар’єру уродженець Берліна розпочав у Герті, після чого грав за Гамбург, Манчестер Сіті, Баварію, Ліон, Салернітану та австрійський ЛАСК. Саме в Мюнхені він провів десятиріччя й здобув легендарний "требл" 2013 року.

Загалом, послужний список Боатенга вражає: чемпіон світу-2014, дворазовий переможець Ліги чемпіонів із Баварією (2013, 2020), дев’ятиразовий чемпіон Німеччини, п’ятиразовий володар Кубка країни, чемпіон Англії з Манчестер Сіті. Усього на клубному рівні він здобув 27 трофеїв. У 2016 році Боатенга визнали найкращим футболістом Німеччини – першим захисником із часів Юргена Келера.

Повідомив про своє рішення легендарний німець зворушливим постом у соцмережах.

