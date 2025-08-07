Колумбійський форвард Радамель Фалькао, відомий за виступами в складі Атлетіко, Челсі та Манчестер Юнайтед, може несподівано повернутися до Іспанії – але не в еліту, а в третій дивізіон. Як повідомляє Onda Regional de Murcia, 39-річного нападника запропонували клубу Реал Мурсія, який виступає в Прімера Федерасьйон.

Пропозицію нібито зробив представник, близький до Фалькао, і наразі керівництво Мурсії зважує її з погляду фінансів і спортивної доцільності. Підписання легендарного гравця могло б стати потужним імпульсом для клубу, який минулого сезону не зміг здобути підвищення в класі, але зберігає амбіції.

Фалькао нещодавно покинув колумбійський Мільйонаріос, де забив 6 голів у 13 матчах. Його останній європейський клуб – Райо Вальєкано, за який він виступав протягом двох сезонів. У складі національної збірної Колумбії Фалькао є найкращим бомбардиром в історії – 36 голів у понад 100 матчах.

Клуб з Мурсії зважує переваги гучного імені проти ризиків, пов’язаних із віком, фізичним станом і зарплатними запитами. Тренер Хосеба Етчеберрія має оцінити, чи зможе ветеран адаптуватись до вимог фізично складної Прімера Федерасьйон.

