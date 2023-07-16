Англійський арбітр, як повідомляє BBC, не буде працювати в сезоні 2023/24 на матчах АПЛ. Майк Дін вирішив припинити свою кар'єру.

Одразу 5 українських арбітрів завершили кар'єру – серед них легенди УПЛ

Суддя розпочав працювати на футбольних матчах в 1985 році, а на іграх АПЛ – з 2000 року. Дін відсудив понад 550 зустрічей у вищому англійському дивізіоні, а також обслуговував фінали Кубка Англії та Кубка Ліги у 2008 та 2011 роках відповідно. В минулому сезоні 55-річний арбітр працював відеоасистентом.

Діну належить досить цікавий рекорд. Він став першим рефері в АПЛ, який показав 100 червоних карток. Це досягнення йому підкорилося у 2019 році.

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років