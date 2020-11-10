Поєдинок 9-го туру Серії С Палермо – Катанія увійде в історію зовсім не через футбол.

Італія. Серія С, 9 тур

Палермо – Катанія – 1:1

Голи: Кануте, 15 – Пекоріно, 80

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Легендарне Сицилійське дербі могло б стати окрасою італійської трясовини. Обидва клуби переживають не найкращі часи у своїй історії, а пандемія коронавірусу ще більше ускладнює життя.

Палермо у нинішньому сезоні не виграв жодного матчу, а перед принциповим протистоянням втратив половину складу. В заявку на гру потрапили 12 футболістів, на заміні залишився лише голкіпер Манталья.

"Орли" цілком могли розраховувати на перенесення поєдинку, адже у них не було мінімальної кількості гравців, яка, згідно з протоколом, становить 13 осіб. Проте Палермо вийшов на гру і аж до 80-ї хвилини вів у рахунку. Причому господарі грали дуже розкуто – відразу 5 гравців отримали жовті картки.

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