Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко поділився думкою про боротьбу за виживання в УПЛ.

"Вилетять Інгулець і Чорноморець. А ось, хто буде головним претендентом на перехідні матчі, сказати складно. Дуже багато може прояснитися після найближчого туру, коли Оболонь зіграє з ЛНЗ, Ворскла з Чорноморцем та Інгулець з Лівим Берегом.

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Я не бачу, як і завдяки чому одесити можуть вибратися із зони вильоту. Там, де потрібно було брати очки, вони програли, а розклад матчів, що залишилися, для Чорноморця виглядає найскладнішим серед усіх кандидатів", – цитує Гецка Sport.ua.

Зараз Інгулець (20 очок) і Чорноморець (18 пунктів) замикають турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги. У зоні стикових матчів перебувають Ворскла (25 очок) і Лівий Берег (23 бали).

Решта матчів клубів:

Ворскла – Чорноморець (удома), ЛНЗ (на виїзді), Інгулець (на виїзді)

Лівий Берег – Інгулець (на виїзді), Рух (удома), Оболонь (на виїзді)

Інгулець – Лівий Берег (вдома), Шахтар (вдома), Ворскла (вдома)

Чорноморець – Ворскла (на виїзді), Динамо (вдома), Олександрія (вдома)

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