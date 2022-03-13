Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко розповів, що екс-форвард збірної Польщі Еусебіуш Смолярек не байдужий до долі України після початку загарбницького нападу росіян.

"Дякую нашим польським друзям, які так багато роблять для України. Ебі Смоларек, ти мій герой. Не слова, а вчинки. Дуже вам дякую, поляки", – підписав Левченко світлину зі Смоляреком у твіттері.

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Зазначимо, що Еусебіуш Смолярек є легендою збірної Польщі та входить у топ-10 найкращих бомбардирів команди в історії, забивши 19 голів у 47 матчах. Також поляк за свою кар'єру встиг пограти за Фейєнорд, Борусію Дортмунд, іспанський Расінг, Болтон, а закінчив активні виступи у 2013 році.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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