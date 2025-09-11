"Баварія може перемогти будь-якого суперника. Але потрібно поговорити про імпульс: минулого сезону вони вибули у чвертьфіналі від міланського Інтера. Ось чому Баварія для мене не є одним з абсолютних фаворитів, а радше претендентом.

Я також не вважаю Манчестер Сіті головним фаворитом, враховуючи їхні минулі виступи та потрясіння, що сталися. Реал – також ні. Ситуація там чимось схожа на ситуацію Ман Сіті.

Хто мої фаворити? Звичайно, Барселона. Команда сильна, має видатного гравця Ламіна Ямаля, який створює різницю. Також Хансі Флік – тренер, який ідеально підходить команді. Звичайно, до головних фаворитів слід зарахувати чинного чемпіона ПСЖ. Команда стала однією з найкращих під керівництвом Луїса Енріке. Ще Челсі має шанс створити сюрприз", – резюмував Баллак в інтерв'ю Sport Bild.

Нагадаємо, перший тур основного етапу ЛЧ 2025/26 відбудеться вже наступного тижня, матчі заплановані на 16-17 вересня.

