Легенда збірної Мексики помер від коронавірусу – він грав на двох чемпіонатах світу

Колишній футболіст збірної Мексики Аарон Паділья пішов із життя у віці 77 років. Причиною смерті стали ускладнення від COVID-19.

14 червня помер Аарон Паділья – знаменитий форвард збірної Мексики, який брав участь у двох чемпіонатах світу, що проводилися в Англії та Мексиці у 1966 та 1970 роках відповідно. Йому було 77 років. Причиною смерті стали ускладнення від коронавірусу, інформує Infobae.

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Раніше Паділья страждав ще й від хвороби Альцгеймера, а кілька тижнів тому йому діагностували COVID-19, який спричинив пневмонію. Днями його стан різко погіршився, після чого легенду місцевого футболу госпіталізували. До того він лікувався вдома.

У складі національної команди Мексики Паділья провів 55 матчів та забив 8 голів. Також виступав за Пумас, Атланте та Веракрус. У 2018 році його включили до Зали слави футболу.

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