У середу, 20 листопада, Сан-Дієго оголосив про поповнення групи власників клубу Хуаном Матою. Він став першим чинним міжнародним футболістом, який володіє часткою в МЛС і приєднується до Девіда Бекхема як другий футболіст-власник клубу. Про це інформує офіційний сайт Сан-Дієго.

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"Приєднання до клубу в статусі партнера – це захоплива можливість допомогти побудувати щось справді особливе в місті та лізі, які переживають неймовірне зростання. Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися своїм досвідом і пристрастю до гри та працювати разом з усіма тут, щоб побудувати клуб, який надихає як на полі, так і за його межами", – зазначив Мата.

Нагадаємо, що з вересня цього року Мата захищає кольори австралійського Вестерн Сідней Вондерерс. Він є легендою збірної Іспанії – Хуан виграв у її складі чемпіонат світу 2010 року і чемпіонат Європи 2012 року.