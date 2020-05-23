Легенда збірної Хорватії став жертвою нападу власного сина

Колишній головний тренер збірної Хорватії Ігор Штімац зазнав нападу від свого сина.

Інцидент трапився в будинку 53-річного фахівця в Спліті. Окрім самого Штімаца, жертвою нападу стала і його донька, повідомляє Dalmatinski portal.

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Зазначачається, що поліція затримала нападника і висунула йому відразу два звинувачування за статтями: порушення громадського порядку та насилля в сім'ї. "Це правда, але я б не хотів розкривати подробиці. Такі речі повинні залишатися в сім'ї. Це моє право", – сказав Штімац.

До слова, Штімац – справжня легенда хорватського футболу. Він двічі вигравав чемпіонат та кубок країни у складі Хайдука, а з національною командою став бронзовим призером ЧС-1998 у Франції.

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