Легенда збірної Хорватії Оліч став головним тренером московського ЦСКА
ЦСКА оперативно знайшов заміну колишньому наставнику Віктору Гончаренку.
Новим головним тренером "армійців" став Івіца Оліч, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Іменитий форвард завершив кар'єру у 2017-му, після чого працював асистентом Златко Даліча у збірній Хорватії. ЦСКА – не чужий клуб для Оліча. З 2003-го по 2006-й роки нападник провів 116 матчів, в яких забив 44 голи. Також в його послужному списку Марсонія, Герта, Загреб, Динамо З, Гамбург, Баварія, Вольфсбург і Мюнхен 1860.
Додамо, що Гончаренко залишив ЦСКА на п'ятій сходинці РПЛ – відставання від лідера, Зеніта, складає 8 очок.
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