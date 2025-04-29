Екс-півзахисник збірної Франції Клод Макелеле візьме участь у гала-матчі на Росії.

Клод Макелеле увійшов до складу "збірної європейських легенд" у гала-матчі проти московського ЦСКА, інформує прес-служба клубу окупантів.

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ЦСКА 18 травня проведе гала-матч, присвячений 20-річчю перемоги в Кубку УЄФА. Команда під керівництвом Валерія Газзаєва вперше в історії завоювала Кубок УЄФА 2005 року, обігравши у фіналі португальський Спортінг із рахунком 3:1.

Нагадаємо, що Макелеле є легендою збірної Франції, за яку з 1995 по 2008 рік провів 71 матч. Також опорник залишив яскравий слід в історії Нанта, Марселя, Сельти, Реала, Челсі та ПСЖ.

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