Стів Манданда в інтерв'ю L'Équipe оголосив про завершення кар'єри. "Мені потрібен був час, щоб ухвалити це рішення, тому що це нелегко, але так, я закінчую. Я довго розмірковував, тому що у мене було багато пропозицій, але я всім відповів відмовою", – відповів 40-річний голкіпер.

Останнім клубом Манданда став Ренн, контракт з яким закінчився після завершення минулого сезону.

Стів зробив собі ім'я в Марселі, за який провів 613 матчів. Це – клубний рекорд.

У 2018 році Манданда виграв чемпіонат світу у складі збірної Франції, за яку зіграв 35 матчів.

