Екс-півзахисник збірної Бразилії Зіко звернувся до Організації Об'єднаних Націй (ООН) з проханням визнати клуб "нацією". Клуб прагне підкреслити, що його вболівальники мають спільну культуру, традиції та почуття, які передаються з покоління в покоління.

Зіко, будучи легендою клубу, виступив із заявою на підтримку цієї ініціативи. Він підкреслив, що Фламенго – це не просто клуб, а "нація", визначена колективним почуттям, музикою, історіями та героями.

"Якби ми були країною, то посідали б 36-те місце в світі за чисельністю населення. Нас понад 45 мільйонів людей, об'єднаних під одним прапором... Ми вимагаємо, щоб ООН визнала існування нації, яка формується не географічно, а колективними почуттями", – підкреслив колишній гравець збірної Бразилії.

