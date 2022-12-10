Колишній форвард збірної Аргентини Габріель Батістута висловився щодо досягнення Мессі, який його наздогнав за кількістю голів на Мундіалях.

"Дорогий Лео, вітаю! Я втримував цей рекорд 20 років та насолоджувався ним. Тепер велика честь і задоволення ділити його з тобою. Від щирого серця сподіваюся, що ти зможеш побити його вже в наступному матчі", – написав Батістута у твіттері.

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Зауважимо, що і в Мессі, і в Батістути тепер по 10 голів на чемпіонатах світу. Щоправда, Ліонелю знадобилось для цього 24 поєдинки, а Габріелю лише 12.

До слова, Мессі і Ко проскочили у півфінал ЧС-2022, обігравши Нідерланди в серії пенальті. В основний час гра завершилась з рахунком 2:2, а Мессі забив гол та віддав результативну передачу.

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