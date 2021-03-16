Екс-капітан збірної Швейцарії Штефан Ліхтштайнер після завершення ігрової кар'єри вирішив пов'язати своє майбутнє зовсім не з грою мільйонів.

Колишній оборонець туринського Ювентуса та низки інших команд вирішив стати годинникарем. 7-разовий чемпіон Італії оголосив про початок роботи стажером у магазині "Моріс де Моріак" у персональному Instagram.

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"Ця робота мені дуже до вподоби, взагалі годинники завжди зачаровували мене. Після футбольної кар'єри я хотів пірнути в цей світ. Я хотів би знати, як працюють годинники, як їх розібрати та зібрати назад. Сподіваюся дізнатися багато корисної інформації у цій сфері. У Швейцарії рівень дуже високий", – зізнався екс-футболіст.

Нагадаємо, що Штефан Ліхтштайнер є вихованцем місцевого Грассхоппера. Також він захищав кольори французького Лілля, римського Лаціо, Юве, лондонського Арсенала та німецького Аугсбурга.

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