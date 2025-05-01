– Ви в курсі, що через Ардіта Толі на Ворсклу накладено трансферний бан?

– Ні, про це я не знав. З клубу мені ніхто не телефонував і нічого не повідомляв. Знаю, що були проблеми із тим же Сефері. Я тоді намагався посприяти, аби вони вирішилися. А от щодо Толі і трансферного бану був не в курсі.

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– Що можете сказати про Толі? Як він потрапив у Ворсклу?

– Він добре виступав у Тирані, а от як опинився у Ворсклі, не знаю. Наскільки я розумію ситуацію, полтавський клуб взяв відразу двох футболістів – Сефері та Толі. Пригадується, керівники Ворскли тоді запитували у мене щодо першого з них, цікавлячись, що за гравець, які його якості. Я відповів, що якщо є варіант з таким футболістом, то його треба неодмінно брати. А от щодо появи Толі, то якщо відверто, я був шокований. Я знав, що свій рівень він не в змозі підняти на рівень полтавської команди зокрема і чемпіонату України загалом.

– Які його футбольні чесноти?

– Він хороший футболіст і має багато якостей. Однак чемпіонат України вищий, ніж рівень Толі. Якщо звернути увагу на його кар’єру, то практично усю її він відіграв у Греції. А вже після виступів у цій країні Ардіт Толі потрапив у Тирану. Тоді ця команда мала дуже хороших виконавців. Повторюсь: на рівні Ворскли грати у той час він був не готовий.

– Чи слідкували ви за виступами Толі у Ворсклі?

– Так, слідкував. Але Толі мало грав. Був період, коли його хотіли віддати в інший клуб в оренду. Зараз він грає в Албанії за Динамо (Тирана). Цей клуб мав проблеми, однак за останній рік у нього з’явився гарний спонсор і справи поліпшуються. Толі у силу своїх можливостей цій команді допомагає, аби підійняти її на більш високий рівень, – сказав Даллку для Sport.ua.

Нагадаємо, Ардіт Толі виступав за Ворсклу у сезонах 2022/23 та 2023/24. Всього він провів 18 матчів за полтавців та віддав 1 асист.

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