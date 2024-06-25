Володимир Чеснаков продовжить вірою і правдою служити Ворсклі, але вже в іншому статусі.

Чеснаков (по центру) у новій ролі / Сайт Ворскли

Полтавці на офіційному сайті підтвердили, що легендарний захисник розпочав роботу в тренерському штабі Сергія Долганського.

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Чеснаков дебютував за першу команду Ворскли у 2007 році. Відтоді не зраджував "зелено-білим", провівши 416 матчів (рекорд клубу), забивши 17 голів і вигравши Кубок України-2009. На жаль, в останні сезони центрбека переслідували травми, які підштовхнули його повісити бутси на цвях у 36 років.

Нагадаємо, у минулій кампанії Ворскла посіла дев'яту сходинку УПЛ та дійшла до фіналу Кубка України, де поступилася Шахтарю.

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