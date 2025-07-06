"Рідненький ФК Ворскла Полтава, дякую вам за 15 років мого життя!

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У Полтаві я проживав найкращі події в моєму житті. Тут створювалася моя родина. У 2014-му одружився, а в 2017 році вперше став татом – народилася моя донечка Емочка. 2020-го з’явилася на світ друга донька – Алісочка. З’явилося багато друзів, хороших знайомих. І все це було у Полтаві, в дружній родині Ворскли. Дуже люблю це місто, тут хороші люди, я почувався як вдома.

У футбольному житті емоції, які були впродовж 15 років, незабутні: бронза чемпіонату УПЛ, два фінали Кубка України, Ліга Європи, Ліга конференцій. Звичайно, траплявся і розпач, але без цього, на жаль, неможливо.

Дякую всім працівникам ФК Ворскла, які відповідали за поле, за чисту форму, за смачну їжу на стадіоні, за чистоту. Дякую адміністраторам, бухгалтерам, масажистам, лікарям, футболістам, тренерам, керівництву та всім людям, з якими я перетинався. Подяка вболівальникам, ультрас команди. Ви неймовірні. Ваша підтримка завжди відчувалася. Дякую за цей період мого життя.

Прийшов час прощатися з моєю рідною Ворсклою, з Полтавою. Частина мого серця залишається тут. Я буду з радістю приїжджати та згадувати все, що тут прожив. Усіх міцно обіймаю. До зустрічі", – цитує Ігоря прес-служба Ворскли.

Нагадаємо, що футболіст приєднався до Ворскли у 2012 році, перейшовши з київської Оболоні. Відтоді він провів 343 поєдинки на клубному рівні, у яких відзначився трьома голами та 33 асистами. Орієнтовна трансферна вартість оборонця – близько 100 тисяч євро.

У сезоні 2024/25 полтавська команда пробилася до перехідних матчів, однак поступилася Кудрівці в плей-офф і втратила місце в УПЛ, опустившись до Першої ліги.

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