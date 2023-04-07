Легенда УПЛ назвав європейський клуб, до якого міг перейти за своєї кар'єри
7 квітня 10:03 - Читать на русском
Тренер Інгульця Младен Бартуловіч, який встиг пограти за Дніпро, Карпати, Кривбас та низку інших клубів, розповів, як міг перебратись до Європи на початку кар'єри.
"Коли був молодшим та викликався в молодіжну збірну, тоді був інтерес, були варіанти з Брюгге. Для Бельгії це топ-клуб.
Надійшов сигнал, що матч між Минаєм та Інгульцем – це злив, – журналіст
Були різні пропозиції від не топ-клубів. Вважаю, що Дніпро топ-клубом був у той час та й у весь мій час в Україні", – зазначив Бартуловіч у програмі LEVIN.
Додамо, що хорват майже всю свою кар'єру провів в Україні, виступаючи за Дніпро, Кривбас, Арсенал Київ, Карпати, Ворсклу, Волинь та Інгулець. Зараз Бартуловіч працює в тренерському штабі Інгульця.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter