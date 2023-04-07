Тренер Інгульця Младен Бартуловіч, який встиг пограти за Дніпро, Карпати, Кривбас та низку інших клубів, розповів, як міг перебратись до Європи на початку кар'єри.

"Коли був молодшим та викликався в молодіжну збірну, тоді був інтерес, були варіанти з Брюгге. Для Бельгії це топ-клуб.

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Були різні пропозиції від не топ-клубів. Вважаю, що Дніпро топ-клубом був у той час та й у весь мій час в Україні", – зазначив Бартуловіч у програмі LEVIN.

Додамо, що хорват майже всю свою кар'єру провів в Україні, виступаючи за Дніпро, Кривбас, Арсенал Київ, Карпати, Ворсклу, Волинь та Інгулець. Зараз Бартуловіч працює в тренерському штабі Інгульця.

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