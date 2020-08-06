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Легенда Тоттенхема офіційно приєднався до тренерського штабу Моурінью

16:38 - Читать на русском
Легенда Тоттенхема офіційно приєднався до тренерського штабу Моурінью
Ледлі Кінг / Сайт Тоттенхема

Тренерський штаб Тоттенхема зазнав змін перед початком наступного сезону.

Колишній захисник "шпор" Ледлі Кінг стане першим помічником Жозе Моурінью, інформує офіційний сайт клубу.

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Аналітик Рікардо Формозінью покинув тренерський штаб лондонців заради самостійної роботи. Його відхід повинен компенсувати Кінг. 39-річний англієць відповідатиме за зв'язок між тренерами та гравцями, а також буде підтримувати випускників академії Тоттенхема, які переходять до першої команди.

Нагадаємо, Кінг захищав кольори "шпор" упродовж 13 сезонів (1999-2012), провівши за клуб 268 матчів. Через хронічну травму коліна центрбек завершив кар'єру у віці 31 року, проте залишився в структурі Тоттенхема на посаді посла.

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Теги
Ледлі Ледлі Кінг Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Жозе Моурінью
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