Легенда Шальке оптимістично оцінив перспективи Коноплянки в німецькому клубі

Екс-півзахисник Шальке Олаф Тон, який нині відповідає в клубі з Гельзенкірхена за роботу з ветеранами, поділився очікуваннями від гри українця Євгена Коноплянки.

"Коноплянка – дуже хороший вінгер. Він просто на якомусь етапі втратив довіру тренера. У мене є інформація, що Євген зіграє сьогодні в матчі з Нюрнбергом. Сподіваюся, заб'є і повірить в себе. Він може робити різницю. Думаю, Коноплянка нам ще допоможе.

Коноплянка хоче покинути Шальке – він не виправдав очікувань і розчарувався сам

У чому проблеми Шальке в нинішньому сезоні? У команді змінився тренер, було багато травмованих і склад команди з самого початку не був якісним. Але якщо обіграємо Нюрнберг, остаточно забезпечимо себе від вильоту", – сказав Тон в інтерв'ю для Sport Arena.

В нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Коноплянка зіграв 12 матчів, в яких забив 1 м'яч. Контракт українського півзахисника з Шальке закінчується в червні 2020 року.

Війна на Донбасі, Сталін та іспанський комунізм: фанати Альбасете брутально відповіли політику, який образив Зозулю