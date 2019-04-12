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Легенда Шальке оптимістично оцінив перспективи Коноплянки в німецькому клубі

17:17 522 Читать на русском
Легенда Шальке оптимістично оцінив перспективи Коноплянки в німецькому клубі
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Екс-півзахисник Шальке Олаф Тон, який нині відповідає в клубі з Гельзенкірхена за роботу з ветеранами, поділився очікуваннями від гри українця Євгена Коноплянки.

 

"Коноплянка – дуже хороший вінгер. Він просто на якомусь етапі втратив довіру тренера. У мене є інформація, що Євген зіграє сьогодні в матчі з Нюрнбергом. Сподіваюся, заб'є і повірить в себе. Він може робити різницю. Думаю, Коноплянка нам ще допоможе.

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У чому проблеми Шальке в нинішньому сезоні? У команді змінився тренер, було багато травмованих і склад команди з самого початку не був якісним. Але якщо обіграємо Нюрнберг, остаточно забезпечимо себе від вильоту", – сказав Тон в інтерв'ю для Sport Arena.

В нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Коноплянка зіграв 12 матчів, в яких забив 1 м'яч. Контракт українського півзахисника з Шальке закінчується в червні 2020 року.

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Теги
Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина Нюрнберг - Шальке
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