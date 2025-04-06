"Я дуже хотів піти в Європу. Ми зараз бачимо, як хлопці кажуть: "Туди хочу піти, сюди хочу піти". Всі ми футболісти, і у всіх є мрія пограти на найвищому рівні, де грають найкращі гравці світу. Але щоб жаліти – від мене мало що залежало.

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Я завжди кажу молодим хлопцям – ти повинен зробити все, що він тебе залежить. Ти робив вибір, а як все буде вже від тебе не дуже залежить. Я свій вибір зробив, але так сталось, що піти я не зміг, тому залишився в Шахтарі. Але ми грали в Лізі чемпіонів з великими клубами, вигравали у великих клубів, були гарні матчі. Пройшли багато з Шахтарем коли війна почалась, тому така доля.

Я для цього все зробив, не вийшло, але сказати, що я засмучений тим, що я залишився в Шахтарі я не можу", – сказав Степаненко в інтерв'ю Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, Тарас Степаненко виступав за донецький клуб у 2010-2025 рр. У складі команди півзахисник 10 разів вигравав чемпіонат України та 8 разів національний кубок. В січні 35-річний футболіст перейшов до турецького Еюпспора.

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