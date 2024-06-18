"На трибунах було дуже приємно – я бачив повний стадіон румунів. Думаю, було 50 тисяч румунів, атмосфера була дуже приємна. Українців взагалі не було чутно.

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Збираюсь подзвонити Степаненку і скажу, щоб він закінчував кар'єру. Я був у ложі, але не серед вболівальників. Ще кілька років тому я був на полі. Досить незвично бути вболівальником – ти відчуваєш емоції по-різному. Україна взагалі не грала, виглядала апатично, а у нас все вдалось. Різницю було видно з самого початку і до кінця", – поділився Рац в коментарі fanatik.ro.

Нагадаємо, Степаненко вийшов у основі на матч проти Румунії та відіграв 62 хвилини. Портал Sofascore оцінив виступ Тараса у 6,7.

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