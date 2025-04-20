У чемпіонаті Бразилії відбулося декілька матчів. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Бразилія, Серія А, 5 тур

Греміо – Інтернасьйонал – 1:1

Голи: Антоні, 38 (аг) – Патрік, 66 (пен)

Корінтіанс – Спорт Ресіфі – 2:1

Голи: Депай, 46, 62 – Олівейра, 45+1

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Інтернасьйонал у першому таймі пропустив через помилку голкіпера, який зрізав м'яч у власні ворота. По перерві Алан Патрік врятував свою команду від поразки, забивши з пенальті. Колишня зірка Шахтаря оформив свій п'ятий гол за Інтернасьйонал у трьох останніх матчах у всіх турнірах.

Мемфіс Депай продовжує запалювати в Бразилії. Нідерландець дублем приніс перемогу Корінтіансу над Спорт Ресіфі. Екс-нападник Барселони має у своєму активі три голи та одну результативну передачу за п'ять турів Серії А.