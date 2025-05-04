Фулхем програв з мінімальним рахунком Астон Віллі (0:1) у 35 турі АПЛ. Цей матч став особливим для Вілліана.

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36-річний бразилець з'явився на полі, вийшовши на заміну на 76-й хвилині матчу. Ця гра стала для нього 326-ю в чемпіонаті, що є новим рекордом ліги серед південноамериканців. Раніше рекордсменом був Антоніо Валенсія, який виступав за Манчестер Юнайтед. Він провів 325 зустрічей в АПЛ.

Крім того, Вілліан входить топ-10 найкращих південноамериканських бомбардирів. У активі вінгера 47 голів, а очолює рейтинг Агуеро зі 184 забитими м'ячами.

Вілліан виступав в Англії також за Челсі та Арсенал. Бразилець частину своєї кар'єри провів в Україні, де грав за Шахтар, з яким п'ять разів вигравав УПЛ, чотири рази Кубок Україні й двічі Суперкубок.

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