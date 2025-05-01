36-річний Мхітарян подолав 11,82 кілометри під час першого півфіналу Ліги чемпіонів Барселона – Інтер (3:3). Гравець "нерадзуррі" пробіг більше за Ніколо Бареллу, Френкі де Йонга, Педрі, Рафінью, Іньїго Мартінеса, Яна Біссека, Франческо Ачербі та Алессандро Бастоні.

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У середньому кожен гравець Барселони пробіг 10,58 кілометра у грі, футболісти Інтера – 10,85 кілометра.

Перед цією грою Генріх говорив: "Я дуже радий зустрічі з Сімоне Індзагі на цьому етапі моєї кар'єри, адже перейти в Інтер у 33 роки, а зараз мені 36, було нелегко, бо у такому віці результати знижуються. Я вдячний йому за те, що я все ще можу грати, все ще можу показувати своє вміння самому собі та всьому світу".

Нагадаємо, що Генріх з 2010 по 2013 рік грав за Шахтар. Загалом він провів 72 поєдинку, у яких забив 38 голів. Мхітарян став найкращим бомбардиром українського чемпіонату у сезоні 2012/13 (25 голів).