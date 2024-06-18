"Нагадаю, що збірна Румунії у відборі на Євро-2024 не програла жодного матчу і пропустила лише п’ять голів. Вони підійшли до фінальної частини турніру впевненими в собі. Румуни грають від оборони. Вони розуміли, що у відкритій грі проти України у них шансів немає. А от від оборони – це інша справа, це можливість зламати плани українців, дочекатися помилок. Так, румуни добре нас вивчили – як працюють зв’язки, наприклад, Циганков – Довбик, як їх зруйнувати, як завадити діям Мудрика та Судакова. Збірна Румунії чітко бачила наші недоліки, особливо в обороні.

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Немає у нас класних захисників, окрім Забарного. Немає оборонців, які б відповідали рівню такого турніру, як Євро. Наш захист допускав все: і обрізки, і несвоєчасні рішення, і засипання просто під час гри. Ще й Лунін діяв в цьому поєдинку невпевнено. Все це сприяло перемозі Румунії з таким рахунком. Вирішити проблему в обороні можна – діяти надалі більш компактно, як у спарингу з Німеччиною, проти якої вийшли з п’ятьма захисниками. А грати першим номером для України – це лити воду на млин суперника", – сказав Сопко в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, попереду в збірної України ще два матчі – проти Словаччини та Бельгії.

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