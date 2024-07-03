Наставник "дачників" Марку Сілва хотів залишити бразильця у складі своєї команди. Утім, Вілліан відмовився продовжувати контракт з Фулхемом, як повідомляє Daily mail.

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Вінгер має кілька пропозицій від турецьких та саудівських клубів. Вони готові дати бразильцю щедру зарплатню і вигідну угоду. Зазначається, що Ювентус стежив за гравцем, однак не може наразі реєструвати футболістів не з ЄС. Вілліан відіграв за Фулхем у 67 матчах, в яких забив 10 голів та віддав сім асистів.

Нагадаємо, бразилець шість сезонів провів у донецькому Шахтарі. За "гірників" він зіграв у 221 матчі, в яких забив 37 голів та віддав 63 результативні передачі.

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