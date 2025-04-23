Інтернасьйонал зіграв внічию з Насьйоналем (3:3) у третьому турі Кубка Лібертадорес. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Копа Лібертадорес, 3-й тур

Інтернасьйонал (Бразилія) – Насьйонал (Уругвай) – 3:3

Голи: Патрік, 45+1 (пен), Бернабей, 67, Фернандо, 73 – Хуліан, 6, Лусіано, 10, Себастьян, 43

Легенда Шахтаря забив у третьому матчі поспіль і врятував клуб від поразки, екс-зірка Барселони дублем приніс перемогу

Інтернасьйонал зустрічався з аутсайдером своєї групи й втратив очки. Насьйонал шокував свого суперника на старті матчі, забили два голи до 11 хвилини. Третій гол залетів перед перервою у ворота бразильців.

Розпочав феєричний камбек Алан Патрік, який вдало реалізував пенальті. У другому таймі Бернабей скоротив відставання до одного м'яча. До третього гола долучився колишній півзахисник Шахтаря. Патрік класно виконав подачу з кутового, а екс-опорник Манчестер Сіті Фернандо зумів переправити круглого у ворота.

До слова, Алан Патрік у минулому турі оформив хет-трик. В його актив чотири голи у Копа Лібертадорес і він є одним із найкращих бомбардирів. Крім того, екс-зірка Шахтаря має 5 очок за системою гол+пас і за цим показником йому не має рівних. За Інтернасьйонал також виступає інший колишній "гірник" Вітао.