Колишній форвард "гірників" Олег Матвєєв поділився думками перед матчем-відповіддю між Шахтарем та Бешикташем у плей-офф Ліги Європи.

"Кевін у повному порядку. Бразильським футболістам потрібен час на адаптацію. Впевнений, Туран переглянув багато ігор Шахтаря минулого сезону. Там він і побачив той вплив, який робить Кевін на гру. Це як Вінісіус у Реалі. А так і Аліссон, і Марлон Гомес грають дуже пристойно.

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Якщо самовіддача буде на найвищому рівні, то у Шахтаря у плей-офф проблем не повинно бути. Поки що скажу обережно – шанси 60 на 40%.

Але все може змінитись, раптом хтось у донеччан отримає червону картку на початку матчу. Або пригадаймо нещодавній фінал Клубного ЧС. Хто міг припустити, що Челсі розгромить ПСЖ 3:0?", – заявив Олег Матвєєв у коментарі для Sportarena.

Нагадаємо, що Матвєєв виступав за Шахтар з 1996 по 2000 роки.

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