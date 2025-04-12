"На перший матч Ракицький вийшов і віддав гольовий пас. Так, звичайно, йому важко увійти в такий ритм та режим. Але, враховуючи його досвід, позицію та бачення поля, такий "дідусь у футболі", скажімо так, стане в нагоді такій команді.

"Ракицький прийшов, щоб пограти у футбол": інсайдер озвучив зарплату відомого захисника у Чорноморці

Так, він десь може не встигати, але те, що Ракицький поведе за собою колектив і налагодить якусь атмосферу всередині команди, це факт. Я гадаю, що він ще останнє слово не сказав.

Але тут ще залежатиме і від того, чи Чорноморець залишиться в УПЛ. Одесити підвисли дуже серйозно. Чорноморцю важко буде, але їм це під силу", – сказав Воробей у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, 35-річний захисник приєднався до складу "моряків" у статусі вільного агента. До цього Ракицький з літа 2024 року перебував без клубу після відходу з донецького Шахтаря.

"Чорноморець має грати в УПЛ": Ракицький виніс свій вердикт після перемоги над ЛНЗ