Інтернасьйонал переграв Жувентуде (3:1) у 6 турі чемпіонату Бразилії завдяки Алану Патріку. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Бразилія, Серія А, 6-й тур

Інтернасьйонал – Жувентуде – 3:1

Голи: Габріел, 18, 39, Борре, 61 – Баталла, 4

Екс-хавбек Шахтаря після хет-трика оформив диво-камбек з 0:3 в Копа Лібертадорес – найрезультативніший гравець турніру

Інтернасьйонал здобув чергову перемогу завдяки старанням колишнього півзахисника Шахтаря Алана Патріка. Цього разу жертвою став Жувентуде. Попри те, що гості забили першими, "червоні" швидко вийшли вперед. Дубль записав у свій актив Габріел, а крапку поставив Борре. У всіх трьох голах взяв участь Патрік. Результативні передачі Алан зробив завдяки крутим подачам кутових.

Тож після трьох голів за матч Копа Лібертадорес хавбек оформив ще й хет-трик асистів. З початку 2025 року має 8 гольових пасів у всіх турнірах. Лише екс-нападник Барселони Мемфіс Депай може похизуватися таким здобутком. Крім того, квітень Алан Патрік проводить просто феноменально. Півзахисник забив шість голів та оформив чотири результативні передачі за Інтернасьйонал у всіх турнірах.

Нагадаємо, загалом за Шахтар Патрік зіграв у 178 матчах, в яких відзначився 26 забитими м'ячами та має 35 гольових передач. Алан шість разів з "гірниками" здобував титул чемпіона України.