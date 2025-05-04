Бразилія, 7-й тур

Корінтіанс – Інтернасьйонал – 4:2

Голи: Альберто, 25, 64, 90+4, Коронадо, 90+13 – Агірре, 38, Майя, 42

Вилучення: Бруно Енріке, 63 (Інтернасьйонал)

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Зустріч між командами була напружена від початку до останніх секунд. Першими рахунок відкрили господарі. Депай віддав на Юрі Альберто, а той без проблем оформив гол. Інтернасьйонал відігрався доволі швидко, а другий м'яч організували перед перервою за участю Алана Патріка. Екс-зірка Шахтаря класним рухом звільнив простір, а коли отримав передачу, вдало асистував на Майю, який не схибив і влучив у ворота. Утім, Інтернасьйоналу не вдалося втримати перемогу. По перерві Альберто двічі забив, а крапку поставив Коронадо.

Корінтіанс перебуває на восьмому місці з 10 балами, а команда Алана Патріка має дев'ять пунктів.