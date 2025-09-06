Вілліан вирішив поки не вішати бутси на цвях і пограти на батьківщині.

Бразильский півзахисник Віллан став гравцем Греміо, повідомляє прес-служба "триколірних".

37-річний лівий вінгер приєднався до 2-разового чемпіона Бразилії у статусі вільного агента і підписав контракт до кінця 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Вілліан – вихованець Корінтіанса. В Європу перебрався влітку 2007 року, ставши гравцем Шахтаря (за 14 млн євро). В січні 2013-го за 35 млн став гравцем російського Анжи. Далі були Челсі, Арсенал, повернення в Корінтіанс, Фулхем, Олімпіакос і ще одни захід в Фулхем. З 1 липня залишався без команди. Transfermarkt оцінює його в 750 тисяч євро.