Спортивний директор Вереса В'ячеслав Шевчук зізнався, чи дав би згоду на роботу в київському Динамо, якщо запросить Мірча Луческу.

"Чутки, що я можу увійти до тренерського штабу Луческу в Динамо? Ми про це не спілкувались. Якби було запрошення до штабу Луческу, то це стало б великим кроком для мого розвитку.

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Чи погодився б я, незважаючи на те, що я легенда Шахтаря? Якби було запрошення, я б попрацював з ним", – поділився Шевчук на ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, В'ячеслав захищав кольори Шахтаря з 2000 по 2002 та з 2005 по 2017 роки, а зараз працює у керівництві Вереса.

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