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Легенда Шахтаря назвав головного фаворита на срібло УПЛ

14:47 - Читать на русском
Легенда Шахтаря назвав головного фаворита на срібло УПЛ
Динамо Київ / ФК Динамо Київ

Екс-півзахисник Шахтаря та колишній наставник молодіжної команди "гірників" Валерій Кривенцов поділився думками щодо боротьби за медалі у чемпіонаті України.

"Хто фаворит у боротьбі за другу сходинку? Напевно, Динамо. У його складі більше хлопців з досвідом міжнародних матчів, та й адмінресурс у динамівців більш авторитетний.

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Не посісти друге місце буде для "біло-синіх" трагедією, тому кияни зроблять все, щоб завоювати його, а з ним і путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Зорі, як бачимо, не вистачає глибини складу. Хоча до карантину луганці виглядали дуже добре. У Десни зроблена ставка на досвід. Молоді мало. Головне – порядок ззаду, а група атаки обов'язково щось придумає", – сказав Кривенцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні Шахтар може достроково здобути "золото" української першості, якщо переможе Олександрію. Натомість за другу сходинку продовжують боротися Динамо, Зоря та Десна.

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Теги
УПЛ Зоря Зоря Десна Десна Валерій Кривенцов Динамо Динамо
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