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Легенда Шахтаря Матвєєв вразив ворота неймовірним ударом з-за меж поля – відео дня

08:00 3 Читать на русском
Легенда Шахтаря Матвєєв вразив ворота неймовірним ударом з-за меж поля – відео дня
Олег Матвєєв / Фото ФК Шахтар

Колишній форвард Шахтаря Олег Матвєєв продемонстрував, що є ще порох в порохівницях.

48-річний ветеран чемпіонату України Олег Матвєєв з віком не розгубив свої навички нападника.

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Екс-форвард Шахтаря опублікував в Instagram вражаюче відео, на якому він знаходячись за межами поля класним ударом закрутив м'яч за карколомною траєкторією і потрапив у ствір воріт. Після чого Матвєєв спокійно присів на лавку і продовжив пити каву зі своїм товаришем.

Нагадаємо, Матвєєв відомий у 90-х гравець, він виступав за такі гранди українського футболу як Динамо, Шахтар і запорізький Металург.

Допис, поширений Матвеев Олег (@matveev__oleg)

Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Олег Матвєєв
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