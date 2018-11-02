Легенда Шахтаря Матвєєв вразив ворота неймовірним ударом з-за меж поля – відео дня

Колишній форвард Шахтаря Олег Матвєєв продемонстрував, що є ще порох в порохівницях.

48-річний ветеран чемпіонату України Олег Матвєєв з віком не розгубив свої навички нападника.

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Екс-форвард Шахтаря опублікував в Instagram вражаюче відео, на якому він знаходячись за межами поля класним ударом закрутив м'яч за карколомною траєкторією і потрапив у ствір воріт. Після чого Матвєєв спокійно присів на лавку і продовжив пити каву зі своїм товаришем.

Нагадаємо, Матвєєв відомий у 90-х гравець, він виступав за такі гранди українського футболу як Динамо, Шахтар і запорізький Металург.