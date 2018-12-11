Легенда Шахтаря Матвєєв похизувався технікою, забивши красивий гол з-за лінії воріт – відео дня

Колишній нападник Шахтаря Олег Матвєєв показує, що ще пам’ятає як потрібно забивати голи.

48-річний екс-форвард "гірників" завантажив на свою сторінку у Інстаграм відеоролик, де він виходить з автобуса на футбольний майданчик та з першої спроби забиває гол за-за лінії воріт.

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Нагадаємо, Матвєєв відомий у 90-х гравець, він виступав за такі гранди українського футболу як Динамо, Шахтар і запорізький Металург.

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