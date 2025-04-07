Інтернасьйонал переграв Крузейро (3:0) у другому турі чемпіонату Бразилії. Результат та огляд гри – у цій новині на "Футбол 24".

Бразилія, Серія А, 2 тур

Інтернасьйонал – Крузейро – 3:0

Голи: Патрік, 31, Валенсія, 37, Борре, 77

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Інтернасьйонал познущався вдома над Крузейро. У складі обох команд вийшли гравці, які раніше мали досвід виступів за українські клуби. Алан Патрік грав за Шахтар, а Дуду з Крузейро захищав кольори київського Динамо.

Саме Патрік відкрив рахунок у грі, красиво пробивши з меж штрафного майданчика. Алан долучився і до другого гола своєї команди. Спочатку 10 номер Інтернасьйонала обігрався з партнером, потім красиво п'ятою віддав на Веслі, який навісив на Валенсію, а Еннер переправив м'яч у сітку воріт. Крапку у розгромі поставив Борре.