– Клуб вгадав з головним тренером?

– Тренер молодий, енергійний. У минулому великий футболіст. Той таки Фонсека також приходив молодим, але мав більше досвіду. Туран хоче зростати разом з Шахтарем. Вибір такий, який є. Вірю, що Шахтар підібрав найкращий варіант на сьогодні

– Як вам Шахтар сьогодні за Арди Турана?

– Мало часу пройшло. Пройшли Бешикташ, але, на жаль, не змогли вийти у Лігу Європи. Знаєте, дуже важко у ці часи, коли ти постійно у дорозі. Люди по телевізору дивляться на команду й вони взагалі не знають, скільки команда їздить та літає. Через це йдуть втома та травми. Шахтар мав би набагато кращий вигляд, якби в Україні не було війни та панувала інша атмосфера. З усім тим команда триматиме свій високий рівень й рухатиметься уперед. Не сумніваюся у цьому, – цитує Дуляя Український футбол.

Нагадаємо, що Шахтар стартував у чемпіонаті України з 11 очками у п’яти матчах та посідає третю позицію. Наступний поєдинок підопічні Турана проведуть проти Зорі. Гра відбудеться 22 вересня, початок – о 18:00.

