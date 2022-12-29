У чемпіонаті Японії серед школярів був забитий нетиповий гол, ідейним натхненником якого став знаменитий Сюнсуке Накамура.

У Японії стартував 100-й ювілейний чемпіонат серед школярів. На один із матчів завітав знаменитий Сюнсуке Накамура – півзахисник, який пограв у Європі за Реджину, Селтік та Еспаньйол. Саме місцева легенда надихнув хлопчаків на дивовижний гол.

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Гравці клубу Токогауен оригінально відзначилися у матчі з Нішихарою. Перший тайм завершився нулями, а по перерві класно розіграний стандарт призвів до гола. Футболісти Токогауена у штрафному суперників взялися за руки і закружляли у своєрідному хороводі, після чого розбішлися в різні боки.

Танок, який нагадав кадри з відомого американського комедійного серіалу "Тед Лассо", збив з пантелику гравців Нішихари. Один із гравців залишився неприкритим і спрямував м'яч у сітку. Цей гол виявився єдиним у матчі.

"Радий, що забив гол у ситуації, яку ми неодноразово репетирували", – цитує автора забитого м'яча Yahoo. Задоволений і тренер – Кацухіро Судзукі. "Накамура завітав на наше тренування перед початком турніру. Він просив мене, щоб команда забила яскравий гол. Радий, що це вдалося", – зізнався наставник Токогауена.

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