Збірна Румунії підходить до чемпіонату Європи не в найкращій формі, що на користь України.

Румунія перед Євро-2024 провела два контрольні матчі проти Болгарії та Ліхтенштейну. Обидва завершилися нульовими нічиїми. На чемпіонаті Європи румуни стартують з матчу проти України 17 червня о 16:00.

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Відомий у минулому хавбек Стяуа та дортмундської Борусії Марчел Редукану висловився дуже критично.

"Я не дивився матч з Болгарією, а з Ліхтенштейном мене вистачило на 20 хвилин. Коли побачив ці муки, то перемкнувся на збірну Німеччини. Потрібно задуматися, чому все так. Можливо, нам потрібні були сильніші опоненти на кшталт Сан-Марино чи Гібралтару.

Україна також не показує чогось неймовірного, але українці розуміють футбол, мають хорошу підготовку, грають в топ-чемпіонатах. Нічия з ними буде прекрасним результатом. Багато проблем у центрі поля, у дуелях. Потрібно зіграти вище своїх можливостей, бо Україна вища за класом", – цитує Редукану GSP.

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