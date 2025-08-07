Алавес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Маріано Діаса. Раніше він перебував у клубі на перегляді. За три тижні, проведені під керівництвом Коудета, домініканець переконав тренера і підписав дворічний контракт. У свої 32 роки він постарається повернутися до своєї найкращої форми.

Маріано чітко дав зрозуміти, що хоче повернутися до збірної. Він не робив цього з моменту закінчення свого перебування в Севільї в 2024 році. Довірчі відносини зі спортивним директором Серхіо Фернандесом зіграли ключову роль в тому, щоб він освоївся в Алавесі, поки шукав команду, в якій міг би знову знайти ентузіазм.

У клубі з Віторії фізична форма гравця вражала з перших тренувань,попри те, що він не грав цілий рік. Коудет ставився до нього як до гравця основного складу з першого дня, надаючи йому можливість брати участь у всіх передсезонних товариських матчах, в яких він став нападником з найбільшою кількістю ігрового часу, випереджаючи Тоні Мартінеса і Асьєра Вільялібре.

Діас є легендою Реала. Він виграв з "бланкос" 3 чемпіонати Іспанії і 2 Ліги чемпіонів.