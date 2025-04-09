Колишній півзахисник Реала Гуті не може зрозуміти, чому Карло Анчелотті залишив на заміні двох юних зірок Мадрида – Арду Гюлера та Ендріка.

Реал розгромно програв Арсеналу (0:3), тож цілком логічно, що за результат дісталось як гравцям, так і тренеру "вершкових" – Карло Анчелотті. Своє зауваження наставнику озвучив і Гуті.

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"Це правда, що у Реала є чудові гравці на полі, але якщо вони не працюють, я думаю, що у вас є гравці на заміні, яким ви повинні довіритись", – наводить слова Гуті Defensa Central. Цю думку охоче підтримали і вболівальники Реала, враховуючи, що на заміні залишились Арда Гюлер та Ендрік, які могли б підсилити атаку Мадрида.

Нагадаємо, Реал використав лише три заміни у грі проти Арсенала, але лише одна стосувалась атаки – замість Родріго на поле вийшов Браїм Діас. Арда Гюлер у цьому сезоні встиг зіграти в 33 матчах (у більшості – після виходів на заміну), відзначившись 3 голами та 7 асистами. Ендрік записав до свого активу 7 голів у 30 зустрічах в усіх турнірах (зокрема, і в Лізі чемпіонів).

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