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Легенда Реала порадив мадридцям купити Кейна навіть за 200 млн євро

20:27 452 Читать на русском
Легенда Реала порадив мадридцям купити Кейна навіть за 200 млн євро
Харрі Кейн / Сайт Тоттенхема

Колишній нападник Реала Уго Санчес поділився думками щодо позиції центрфорварда у складі "вершкових".

"Вважаю, що Реал повинен мати два склади і дві сильні "дев'ятки". Я давно стежу за Харрі Кейном. Чесно кажучи, я купив би його навіть за 200 мільйонів євро. Роналду також коштував дорого, але подивіться, що він дав клубу у підсумку.

Кейн розповів про своє майбутнє у Тоттенхемі

Втім, знаючи Флорентіно Переса і його магію, я впевнений, що у нього є план. Я знаю про реконструкцію стадіону, на яку потрібні гроші. Після відходу Роналду Карім Бензема взяв на себе роль "дев'ятки", але йому не вистачає свого Еміліо Бутрагеньйо, який був у мене. Щодо Йовіча, то він непоганий гравець з прицілом на майбутнє, але Реалу потрібні сильні форварди тут і зараз. І Кейн, на мій погляд, саме такий гравець", – сказав Санчес в інтерв'ю Marca.

До слова Кейн є найкращим бомбардиром Тоттенхема у поточному сезоні, маючи у своєму активі 16 голів та два асисти в 24 матчах.

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