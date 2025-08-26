34-річний універсал Лукас Васкес перебереться в Бундеслігу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Реал стежить за Степановим – у Мадриді бачать прямий зв'язок українця з Холандом

Колишній правий захисник Реала укладе контракт з Байєром на 2 роки. Іспанець уже успішно пройшов медогляд і у вівторок, 26 серпня, офіційно стане гравцем "фармацевтів".

Нагадаємо, що Васкес покинув Мадрид у статусі вільного агента після десяти років у клубі. Лукас перейшов у королівський клуб у 2015 році, вигравши з "бланкос" 23 трофеї загалом.

Байєру також належить контракт українця Артема Степанова, який у поточному сезоні виступає на правах оренди за Нюрнберг.

Борусія Д втратила перемогу над Санкт-Паулі в матчі з 6 голами – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм