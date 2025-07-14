"Щоразу, коли щось робиться вперше з такою кількістю команд, завжди є критика, але лише ті, хто перебувають тут, мають право мати свою думку. Так, погода складна, це правда, що іноді розклади складні, але це частина змагань. Я також пережив це в Лізі чемпіонів. Мені б хотілося бути тут. Підняти трофей і стати клубним чемпіоном світу…

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Напевно, я б поскаржився на стан поля. Але це ті речі, які в тебе завжди живуть усередині, якщо ти гравець. Ми ж грали в Києві при мінус 16 градусах", – наводить слова Сальгадо Marca.

Додамо, що впродовж своєї кар'єри Мічел тричі грав проти Динамо в Києві – 1 матч виграв, 2 рази зіграв внічию. Сальгадо виступав за Реал у 1999-2009 рр., загалом захисник провів 371 поєдинок у складі "вершкових", забив 5 голів та віддав 25 асистів.

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