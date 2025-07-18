34-річний Лукас Васкес покинув Реал після 18 сезонів і може продовжити кар'єру в Серії А. Як повідомляє Calciomercato, агенти футболіста вже запропонували його Ювентусу, який шукає підсилення на правий фланг оборони.

Реал офіційно прощається з капітаном, який провів за клуб понад 400 матчів і виграв 23 трофеї

Іспанець став вільним агентом після завершення контракту з Реалом, де він провів 402 матчі, здобув 5 трофеїв Ліги чемпіонів та зарекомендував себе як універсальний і надійний гравець. Минулого сезону він взяв участь у 32 матчах Ла Ліги, відзначився 1 голом і 5 асистами.

Ювентус зацікавлений у досвідченому захиснику, зважаючи на можливі відходи Тімоті Веа та Андреа Камб'ясо. Клуб активно вивчає варіанти, зокрема Додо з Фіорентини, однак Васкес є більш доступним і готовим рішенням, адже не потребує трансферної компенсації.

Перешкодою може стати його попередня зарплата Васкеса у 4,5 мільйона євро, яку в Турині навряд чи готові повторити. Однак Ювентус розглядає варіант довгострокового контракту, щоб розподілити фінансове навантаження.

Раніше Васкес відхилив пропозицію від Еспаньйола, що ще більше підживлює чутки про переїзд до Італії – туди, де вже виступає його багаторічний партнер по Реалу Лука Модріч.

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