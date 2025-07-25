Віце-президент Партизана Предраг Міятовіч прокоментував дії Олександрії під час організації матчу в Катовіце.

Напруга між Олександрією та Партизаном вийшла за межі футбольного поля. Напередодні першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, який завершився поразкою української команди з рахунком 0:2, Олександрія демонстративно відмовилася від проведення традиційної офіційної вечері з делегацією сербського клубу.

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Рішення української сторони стало частиною принципової позиції на тлі політичного контексту – головний тренер Кирило Нестеренко раніше публічно звинуватив Партизан у підтримці країни-агресора через участь сербського клубу в турнірі на території Росії.

Партизан, своєю чергою, не залишив ситуацію без реакції. Віце-президент клубу, легендарний екс-форвард Реала Предраг Міятовіч пообіцяв повну "взаємність" у матчі-відповіді в Сербії.

"Коли Олександрія приїде в Белград, жодної спільної вечері не буде. Не було перед цим поєдинком – не буде і в Сербії", – заявив функціонер в інтерв’ю порталу sportal.blic.rs.

Це вже не перший випадок напруги між українськими та сербськими клубами – торік подібний інцидент стався перед матчем Партизана з Динамо. Нагадаємо, що на обидва матчі протистояння між Олександрією та Партизаном заборонено допуск виїзних вболівальників за рішенням УЄФА.

Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Белграді. Початок матчу о 22:00.

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